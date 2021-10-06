التسجيل لشراء الأسلحة من معرض الصقور والصيد 2021 وأسعار بعض الأسلحة النادرة

يتساءل الكثيرون عن خطوات التسجيل لشراء الأسلحة وأسعار الأسلحة في معرض الصقور والصيد القائم بمدينة ملهم الواقع شمال العاصمة السعودية الرياض. فقد بدأت فعاليات المعرض منذ اليوم الأول من شهر أكتوبر الجاري وتستمر حتي يوم 10 من نفس الشهر. ليتضمن المهرجان عدة فعاليات وأنشطة وكذلك أنضمام عدد كبير من الدول ومشاركة الهواة المحبين للصقور وللصيد بالأسلحة الهوائية والأسلحة النارية المختلفة والنادرة والتي يقوم المعرض أيضا بعرضها بأسعار رائعه تتناسب مع القيمة التي تمثلها تلك الأسلحة.

خطوات التسجيل لشراء الأسلحة من معرض الصقور

بعدما تمكن الراغبون في حضور المعرض من الحجز عبر رابط حجز تذاكر معرض الصقور 2021. وفرت الهيئة القائمة علي مهرجان الصقور والصيد السعودي 2021 منصة إلكترونية لكي يتمكن الراغبون في شراء الأسلحة من معرض الصيد من التسجيل بشكل مسبق ومنظم عبر منصة أبشر الإلكترونية ويستوجب علي راغبي شراء الأسلحة من اتباع هذا التسجيل لكي تتمكن الجهات المختصة من التحقق من أهلية الشخص لشراء السلاح واثبات وجود تراخيص حمل السلاح. ويتم ذلك بأتباع الخطوات الأتية:

الدخول علي الرابط الرسمي لمنصة أبشر السعودية. ابدأ بتحديد تاريخ وموعد الحجز. اتجه إلى تراخيص الأسلحة. الآن قم بحجز نوع السلاح المراد شراؤه.

نبذة عن معرض الصقور والصيد السعودي

يقسم المعرض إلي:

واحة أدوات التخييم والرحلات البرية.

ويوجد واحة تقنيات ومستلزمات تدريب الصقور والصيد.

واحة عارضي الصقور.

وأيضا واحة منتجي الصقور في المملكة والخليج.

واحة الخدمات البيطرية وغذاء الصقور.

ويتضمن المعرض ما يلي:

عدد 26 واحة للصقور ومنجيها.

انضمام 20 دولة من مختلف العالم.

250 جهة مختصة بالصقور والصيد.

مساحة المعرض الكلية 14700 متر مربع.

ويتضمن المعرض مجموعة من النشاطات والفعاليات المختلفة بمعرض الصقور السعودي.

أسعار الأسلحة في معرض الصقور 2021

يتضمن المعرض عدد من الأسلحة النادرة والتي تبلغ قيمتها ألاف الريالات ومن هذه الأسلحة: