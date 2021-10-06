مواصفات Windows 11 ويندوز 11 في جرير السعودية.. امكانيات خرافية

نوهت مكتبة جرير عن اقتراب طرح Windows 11 ويندوز 11 في المملكة العربية السعودية، وطرحت شركة مايكروسوفت الأمريكية العالمية الإصدار المبكر من نظام التشغيل الحديث في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من عام 2021، ويعد ويندوز 11 هو الترقية المنتظرة منذ وقت طويل لجميع إمكانية ويندوز 10 من سرعة وأداء وشكل جمالي، وبالفعل جاءت التوقعات عن الإصدار الأحدث من مايكروسوفت محققة للآمال وسوف نستعرض فيما يلي أبرز مزايا نظام التشغيل الجديد.

تغيير مكان قائمة start من أسفل يسار الشاشة إلى منتصف الشاشة.

وفي الوقت نفسه غيرت مايكروسوفت شكل الأيقونات وجعلتها أصغر وأوضح.

أضاف Windows 11 عدد جديد من الـ theme الجديدة ولها شكل خلاب.

أصبح الآن بإمكانك قسم الشاشة بين التطبيقات باختيار منفصل وليس يدويًا.

يدعم الأجهزة التي تحتوي على شاشة باللمس.

تغيير شكل شاشة الانتقال بين التطبيقات من خلال الضغط على زر علامة الويندوز مع زر tab.

تحديث مايكروسوفت ستور بمزيد من التطبيقات والألعاب لخلق بيئة متنوعة قادرة على جذب المستخدمين لها

وفي الوقت نفسه يمكن تشغيل النظام الجديد على أجهزة سامسونج و HB وLenovo و DELL وأجهزة مايكروسوفت وغيرها.

معالج ثنائي النواة بسرعة 1 جيجاهرتز.

وفي الوقت نفسه أن يحتوي الجهاز على رام 4 جيجا.

كارت شاشة متوافق مع directx 12.

وكذلك يجب أن تكون الشاشة أكبر من 9 بوصة وبدقة لا تقل عن 720 بكسل.

سوف يتم طرح نظام التشغيل الأحدث من مايكروسوفت قبل انتهاء عام 2021.

وفي الوقت نفسه سوف يكون متاحًا لمستخدمي ويندوز 10 التحدث بشكل سهل لويندوز 11.

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النظام الجديد سيكون مجاني لمستخدمي ويندوز 10 الحاصلين على رخصة من مايكروسوفت، ويمكن شراء رخصة windows 10 من مكتبة جرير.

وتطرح مكتبة جرير أسعار windows 10 كما سوف يلي:

هناك نسختين هما: ويندوز 10 home وهو بسعر 649 ريال .

. أما النسخة الأخرى وتسمى ويندوزر 10 برو وهي بسعر 979 ريال.

ونشرنا قبل ذلك مقالة عن مواصفات وعيوب نظام التشغيل الجديد بعنوان مزايا وعيوب ويندوز 11 قبل استعماله.