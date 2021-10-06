المخابرات الأمريكية قلقة من زيادة معدل اعتقال وإعدام عملائها بالخارج

جدة - نرمين السيد - وأصدر مركز مهام مكافحة التجسس التابع للوكالة حسبما نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الثلاثاء، مذكرة أكد فيها المسئولون أنه يتم التحقيق فى عشرات الحوادث التى وقعت على مدى السنوات القليلة الماضية وكان من بينها أعمال قتل أو اعتقال لبعض عناصر إبلاغ المعلومات فى الخارج.
ونوهت مصادر أمريكية إلى أنه تم -على غير العادة- إرسال هذه الرسالة كبرقية سرية للغاية متضمنة العدد المحدد للقتلى من العناصر الاستخباراتية.
وأشارت المصادر إلى أن هذا يأتى تزامنا مع جهود تبذلها دول مثل روسيا والصين وإيران وباكستان للتعرف على هؤلاء العملاء المتعاونين مع (سى آى إيه) وتحويلهم للعمل كعملاء مزدوجين.
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