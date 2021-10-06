مقتل 3 جنود فى تونس عقب سقوط مروحية عسكرية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية فى تصريحات لـ إذاعة "موزاييك إف إم"، إن مروحية عسكرية تنفذ تمرينا ليليا سقطت فى منطقة الحامة بولاية قابس، موضحًا أن الحادث أسفر عن وفاة 3 عسكريين.

وأفادت وسائل إعلام تونسية أخرى بأن العسكريين قتلوا فى منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة فى محافظة قابس، جراء "سقوط طائرة مروحية عسكرية أثناء تمارين تقوم بها الوحدات العسكرية بالمنطقة المذكورة".