كيفية تسريع الهاتف الجوال بدون برامج أندرويد وآيفون

كيفية تسريع الهاتف الجوال بدون برامج يُعد من أهم الطرق التي يحتاج إليها كافة مستخدمي الهواتف الذكية على اختلاف أنواعها نظرًا إلى أنه يُوجد عدد كبير من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث بطء في أداء نظام التشغيل على الهاتف والتي ربما يجهلها الكثيرون وأيضًا وجود عدد كبير من الحلول والطرق والأساليب التي يُمكن اتباعها دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج على الجوال سوف يتم التطرق إليها لاحقًا بالتفصيل.

كيفية تسريع الهاتف الجوال بدون برامج

هناك بعض الطرق الفعالة التي ربما تُساعد بشكل فعال على التخلص من مشكلة بطء أداء نظام التشغيل على الهاتف الجوال والتي لن يحتاج المستخدم بها إلى تثبيت برامج تسريع على الهاتف، ومن أهمها ما يلي:

إعادة تشغيل Restart الجهاز

إن إعادة تشغيل الهاتف الخلوي المحمول تعد طريقة سهلة وسريعة جدًا للتخلص من بطئ الهاتف ؛ نظرًا إلى أن إيقاف تشغيل الهاتف أولًا يؤدي إلى حذف جزء من البيانات المؤقتة (كاش) وغلق التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وعلى هذا ؛ عند تشغيل الهاتف مرة أخرى؛ سوف يكون أسرع كثيرًا عن ذي قبل.

حذف التطبيقات غير الهامة

يؤدي تثبيت عدد كبير من البرامج وتطبيقات على الهاتف الجوال إلى حدوث بطء في عمل الهاتف ، ولذلك ؛ يجب أن يتم فلترة التطبيقات والتأكد من حذف برامج أو تطبيقات غير هامة ؛ وتقيل عدد الشاشات الرئيسية على الهاتف أيضًا ؛ لأن ذلك من شأنه أن يُعزز من سرعة الهاتف بشكل كبير.

الإهتمام بتحديث نظام الأندرويد

يجب التأكد دومًا من الحصول على آخر إصدارات وتحديثات نظام الأندرويد وتثبيته على الجهاز ؛ ولا سيما أن التحديثات الجديدة من نظام التشغيل دائمًا ما تُساعد على التخلص من الثغرات الموجودة في الإصدارات القديمة وتُساعد أيضًا على تسريع أداء الهاتف، ويتم عمل ذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات وانقر على (حول الهاتف) والتأكد من تثبيت آخر إصدار من الأندرويد على الجهاز.

استخدام الإصدار الخفيف من التطبيق Lite version

هناك بعض إصدارات التطبيقات التي تكون ذات حجم أصغر وتكون خفيفة على الجهاز ولا تؤدي إلى حدوث بطء به ولا تستهلك جزء كبير أيضًا من موارد الجهاز ومنها facebook lite وأيضًا Instagram lite و messenger lite وغيرهم من النسخ الخفيفة من التطبيقات الأخرى.

إيقاف عمل التطبيقات المثبت تلقائيًا على الجوال

هناك بعض التطبيقات التي تكون مثبتة بشكل تلقا~ي على الهاتف دون دخل من المستخدم بها ، ومن أجل تعطيل تلك التطبيقات ؛ يتم الذَّهاب إلى الإعدادات على الهاتف ، ثم النقر على التطبيقات ، وعبر قائمة التطبيقات ، يتم اختيار التطبيقات التي لا حاجة للمستخدم إليها وإيقاف عملها وتعطيها عبر النقر على Force Stop

تعطيل البلوتوث Bluetooth

إن تعطيل البلوتوث وكذلك أي نِقَاط اتصال على الهاتف الجوال يُساعد على الخلص من بطء الهاتف ، نظرًا إلى أن عمل تلك النِّقَاط طوال الوقت يؤدي إلى استهلاك جزء من موارد الجهاز ومن ثم يُصبح بطيئًا ، وعلى هذا ؛ يجب غلق البلوتوث وأيضًا نقطة الاتصال اللاسلكية Hotspot أو غيرهم لتعزيز سرعة الهاتف.

عدم تثبيت معزز البطارية

لا بُد من مراقبة عمل البطارية والتخلص من أي برامج تستهلك جزء كبير من طاقة وموارد الجهاز ، وعدم استخدام معزز البطارية لأنه يؤدي دائمًا إلى حدوث بطء شديد في عمل نظام التشغيل وأداء الهاتف الجوال ، ويرجع ذلك إلى أن تطبيق معزز البطارية يشغل حيز كبير من ذاكرة الهاتف الجوال وفي نفس الوقت لا فائدة حقيقية منه في تعزيز طاقة البطارية.

لا تستخدم الخلفيات الحية

بطبيعة الحال ؛ فإن الخلفيات الحية live background يكون ذو شكل جميل وجذاب ، ولكنه في الوقت ذاته يؤثر بشكل كبير جدًا على سلامة وسرعة وسلامة أداء الهاتف ونظام التشغيل ، غير إنها تؤدي إلى بُطء عمل التطبيقات ولا تعمل بشكل سليم ويكون التنقل بين مختلف تطبيقات وأدوات الهاتف أكثر بطئًا وصعوبة.