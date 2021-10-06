الجيش اليمنى يحرر مواقع غرب تعز ويكبد الحوثيين خسائر فادحة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، قال نائب رئيس التوجيه المعنوى بقيادة محور تعز فى اليمن، العقيد عبد الباسط البحر إن قوات الجيش اليمنى شنت هجوما معاكسا تتبعت خلاله ميليشيات الحوثى التى فرت من المواجهات، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع غرب تعز".

وأضاف "البحر" أن الخسائر البشرية لميليشيات الحوثى المدعومة من إيران خلال الاشتباكات، تقدر بين 50 قتيلا ومصابا، إضافة إلا إلى خسائر أخرى فى العتاد.