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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر DV lottery رابط تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا 2022 للحصول على الجرين كارد في المقال التالي
DV lottery رابط تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا للعام الميلادي المقبل 2022 للراغبين في الحصول على فرص للحياة الجديدة في ظل العلم الأمريكي، حيث يتقدم في كل عام مئات الآلاف للحصول على الجرين كارد للإقامة الدائمة والحصل على فرص العمل والحصول على الباسبور الأمريكي، وتتيح وزارة الخارجية في كل عام موعد بداية التسجيل الإلكتروني للراغبين في الدخول للأراضي الأمريكية.
موقع وزارة الخارجية الأمريكية
يسعى الملايين من جميع بقاع العالم في كل عام مع بداية شهر أكتوبر للتعرف على الموعد المقرر له أن يتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للهجرة إلى أمريكا، والذي من المقرر له أن يكون سببا في الانتقال إلى حياة أفضل وخاصة للساكنين في الدول الفقيرة أو الدول التي تعاني من الأزمات والحروب، وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية باستقبال طلبات الراغبين في السفر من الدول التي يكون مسموح السفر منها وفق عدد من الإجراءات اتباعا لقانون السفر والهجرة إلى أمريكا.
شروط التسجيل الإلكتروني لهجرة أمريكا
يتم وضع عدد من الشروط الصارمة التي يكون على جميع المتقدمين الالتزام بها، ويتم تجديد تلك الشروط عاما بعد الآخر والتي يكون من أهمها
- لابد أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
- يكون من الفئات العمرية العاملة ولا يتم قول كبار السن.
- يقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة منها والإجراءات جميعها ويقوم بإحضار أربعة صور حديثة ذات خلفية بيضاء.
- يكون المتقدم حاصلا على جرعتي لقاح كرونا معتمدين ولديه شهادة طبية بذلك.
- تكون الصحيفة الجنائية له نظيفة.
- يتم اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.
- يقوم بتقديم جواز سفر حديث وصحيح البيانات.
خطوات الدخول على رابط تسجيل الهجرة العشوائية لأمريكا 2022
- تبدا الخطوة الأولى بالدخول على رابط وزارة الخارجية الأمريكية لنتائج الهجرة العشوائية أو رابط الفيزا الأمريكية.
- يتم تسجيل جميع البيانات والحصول على كود سري.
- يقوم بإدخال الكود السري بالحقل المخصص له كما هو مبين.
- يكون كتابة اسم المستخدم كاملا وباللغة الإنجليزية.
- يتم استخدام “متابعة” الخطوات كما هو مبيّن بالصورة.
- يقوم بعد ذلك بالضغط على أيقونة “Check Statues”>
- يتم اتباع الخطوات وكتابة تاريخ الميلاد صحيحا وكاملا.
- يكون من الهام كتابة رمز التحقق من الاستعمال البشري.
- يتابع الخطوات.
القوانين والمعايير الجديدة
تقوم وزارة الخارجية بوضع العديد من المعايير الجديدة والتي يكون من أهمها الالتزام اتام بالقوانين الأمريكية والبحث عن عمل مشروع، كما لا يجوز ممارسة المخالفات أو الأنشطة الإجرامية أو الإرهابية على الأراضي الأمريكية، ويكون من الهام جدا الحصول على جرعتي لقاح كرونا والحصول على شهادة طبية بذلك.
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