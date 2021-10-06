كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن "الوصفة السحرية" التي تمكّنه إلى جانب كل من ليونيل ميسي ونيمار، من تشكيل خط هجوم لا يقاوم.
وفي حديث صحفي قال مبابي: "عندما تلعب في خط الهجوم مع لاعبين مثل أمثال نيمار وميسي، عليك (مشاركة الكعكة) حتى نتمكن نحن الثلاثة من تناول الطعام".
وأضاف: "لا يمكنك القول إنك ستنقل الكرة وتتعاون مع أحد اللاعبين دون الآخر".
وتابع: "ستكون هناك دائما لحظات من الإحباط، لكن الهدف الوحيد الذي لدينا نحن الثلاثة هو تحقيق الفوز لباريس سان جرمان".
وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن عدم سعادته من انضمام ميسي للنادي الفرنسي، أوضح مبابي: "من السهل جدا اللعب مع ميسي، فهو لاعب يفهم كرة القدم حقا، ويعرف دائما ما يجب فعله. إذا كان عليه أن يتخطى الجميع ويسجل هدفا، فسوف يفعل ذلك. إذا كان عليه أن يمرر الكرة بلمسة واحدة، فسوف يقوم ذلك. إنه أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل على الإطلاق"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
مبابي: شتمت نيمار
وأكد مبابي عدم وجود خلاف مع البرازيلي نيمار، كاشفا عن وصفه للأخير بـ"المشرد".
وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد مبابي أنه وصف نيمار بـ"المشرد"، واشتكى من اللاعب البرازيلي بسبب عدم تمرير الكرة إليه.
وأوضح أنه رغم ما جرى فإنه لا مشكلة لديه مع نيمار، مضيفا: "مثل هذه الأشياء تحدث دائما في عالم كرة القدم".
وبيّن مبابي: "تحدث مواقف مشابهة كتلك أثناء المباريات، ولكن الأهم ألا تترك آثارها. أحترم نيمار وأنا معجب بأدائه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبابي يكشف "الوصفة السحرية" لجعل هجوم سان جرمان "لا يقاوم" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.