مبابي يكشف "الوصفة السحرية" لجعل هجوم سان جرمان "لا يقاوم"

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي عن "الوصفة السحرية" التي تمكّنه إلى جانب كل من ليونيل ميسي ونيمار، من تشكيل خط هجوم لا يقاوم.

وفي حديث صحفي قال مبابي: "عندما تلعب في خط الهجوم مع لاعبين مثل أمثال نيمار وميسي، عليك (مشاركة الكعكة) حتى نتمكن نحن الثلاثة من تناول الطعام".

وأضاف: "لا يمكنك القول إنك ستنقل الكرة وتتعاون مع أحد اللاعبين دون الآخر".

وتابع: "ستكون هناك دائما لحظات من الإحباط، لكن الهدف الوحيد الذي لدينا نحن الثلاثة هو تحقيق الفوز لباريس سان جرمان".

وفيما يتعلق بالتقارير التي تحدثت عن عدم سعادته من انضمام ميسي للنادي الفرنسي، أوضح مبابي: "من السهل جدا اللعب مع ميسي، فهو لاعب يفهم كرة القدم حقا، ويعرف دائما ما يجب فعله. إذا كان عليه أن يتخطى الجميع ويسجل هدفا، فسوف يفعل ذلك. إذا كان عليه أن يمرر الكرة بلمسة واحدة، فسوف يقوم ذلك. إنه أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن الأفضل على الإطلاق"، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

مبابي: شتمت نيمار

وأكد مبابي عدم وجود خلاف مع البرازيلي نيمار، كاشفا عن وصفه للأخير بـ"المشرد".

وفي مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكد مبابي أنه وصف نيمار بـ"المشرد"، واشتكى من اللاعب البرازيلي بسبب عدم تمرير الكرة إليه.

وأوضح أنه رغم ما جرى فإنه لا مشكلة لديه مع نيمار، مضيفا: "مثل هذه الأشياء تحدث دائما في عالم كرة القدم".

وبيّن مبابي: "تحدث مواقف مشابهة كتلك أثناء المباريات، ولكن الأهم ألا تترك آثارها. أحترم نيمار وأنا معجب بأدائه".