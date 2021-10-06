"ناسا" تطلق مهمة فضائية لتدمير كويكب يهدد الأرض

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عن عزمها إطلاق مركبة فضائية في أواخر نوفمبر القادم، ستكون مهمتها تحطيم كويكبين قبل وصولهما إلى الأرض.
وسترسل "ناسا" المركبة "DART" على متن الصاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، نحو نظام الكويكب الثنائي "ديديموس" والقمر الخاص به، لتحرفه قليلا عن مساره الحالي.
وقالت "ناسا" في بيان: "إن DART سيكون أول عرض لتقنية الاصطدام الحركي، والتي تتضمن إرسال مركبة فضائية كبيرة أو أكثر عالية السرعة إلى مسار كويكب في الفضاء لتغيير وجهته".
وتعتبر "ناسا" أي جسم قريب من الأرض "خطرا محتملا" إذا كان ضمن 0.05 وحدة فلكية (4.6 مليون ميل) ويبلغ قطره أكثر من 460 قدما.
ووفق "ناسا"، هناك تقريبا 25 ألف من الأجسام المعروفة القريبة من كوكب الأرض، لكن هناك المزيد منها في انتظار اكتشافها، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
جدير بالذكر أن "DART" تعد جزء من استراتيجية "ناسا" لحماية الأرض من خطر الكويكبات، وقد صممت بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية.
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