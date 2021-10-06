زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال اليابان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون فى اليابان "NHK" إن الزلزال حدث حوالى الساعة 02:46 صباحا بالتوقيت المحلى بالقرب من محطة لمعالجة الوقود النووى، والتى لم ترد أنباء عن تعرضها لأى أضرار جراء الزلزال.

وأضافت الهيئة أن شخصين أصيبا بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما علقت السلطات بعض خدمات القطارات فى المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة، موضحة أن قوة الزلزال بالمقياس اليابانى، بلغت +5، مما قد يُلحِق أضرارا ببعض المبانى.

وفى وقت سابق من الثلاثاء وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر فى مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.