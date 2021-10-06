جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون فى اليابان "NHK" إن الزلزال حدث حوالى الساعة 02:46 صباحا بالتوقيت المحلى بالقرب من محطة لمعالجة الوقود النووى، والتى لم ترد أنباء عن تعرضها لأى أضرار جراء الزلزال.
وأضافت الهيئة أن شخصين أصيبا بجروح وتم نقلهما إلى المستشفى، فيما علقت السلطات بعض خدمات القطارات فى المنطقة لإجراء فحوص بشأن السلامة، موضحة أن قوة الزلزال بالمقياس اليابانى، بلغت +5، مما قد يُلحِق أضرارا ببعض المبانى.
وفى وقت سابق من الثلاثاء وقع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر فى مياه المحيط الهادئ بالقرب من السواحل الشرقية لجزيرة هونشو اليابانية دون ورود أنباء عن إصابات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.9 درجة يهز شمال اليابان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.