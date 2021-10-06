الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر أكتوبر 2021 عبر موقع المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر أكتوبر 2021 يبحث عنها في هذه الأيام العديد من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي، حيث وفرت الشركة المصرية للاتصالات موقع يمكن من خلاله معرفة قيمة الفاتورة، وجميع التفاصيل الخاصة، من حيث معرفة قيمة المكالمات الداخلية، والمكالمات بين المحافظات، وكذلك قيمة مكالمات المحمول، إضافة للخدمات التي يتم تقديمها، مثل خدمة إظهار الرقم، كما توفر الشركة المصرية، طريقة لدفع الفاتورة من خلال العديد من الخدمات مثل خدمة فورى.طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي
يمكن لجميع الأشخاص المشتركين في خدمة التليفون الثابت، أن يقوموا بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ومعرفة قيمتها وسوف يتم ذلك لجميع المشتركين في خدمة التليفون المنزلي داخل مصر عن طريق القيام بعمل هذه الخطوات التي سنذكرها لكم:
- في بداية الأمر يقوم المشترك بالدخول إلى موقع المصرية للاتصالات
- بعد ذلك سوف تفتح أمامه صفحة وسيظهر لك مربعين مربع المربع الاول يطلب منه كتابة كود المحافظة التابع لها الشخص المشترك في خدمة التليفون الأرضي
- بينما سيقوم الشخص في المربع آخر بتدوين رقم التليفون الخاص بالمشترك أو الذي يريد أن يستعلم عنه
- والخطوة التي تتم بعد ذلك هي أن يقوم ب الضغط على كلمة أظهر الفاتورة
- حيث ستظهر أمام المشترك تفاصيل فاتورة التليفون والمبلغ المطلوب منه أن يدفعه
- يمكن أيضا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021
عن طريق الاتصال تليفونياً على الرقم الساخن «19777»، وبعد ذلك يتم اتباع خطوات من خلال القيام بإدخال كود المنطقة ثم إدخال رقم الهاتف.
1- الذهاب إلي السنترال القريب منك والتابع للشركة المصرية للاتصالات
2- السداد عن طريق منفذ فوري، أو من خلال خدمة أمان، مصاري،خدماتي، ويمكن عن طريق مكاتب البريد.
3- يمكن للمشترك أن يقوم بسداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع لرسمي للشركة المصرية للاتصالات، من خلال الضغط على كلمة «اختر» للسداد ثم يقوم باختيار طريقة الدفع والتي تتم من خلال الفيزا أو الماستر كارد.
4- وسوف يكون سداد فاتورة التليفون المنزلي متاح بداية من يوم 15 اكتوبر 2021
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الاستعلام عن فاتورة التليفون شهر أكتوبر 2021 يبحث عنها في هذه الأيام العديد من المشتركين في خدمة التليفون الأرضي، حيث وفرت الشركة المصرية للاتصالات موقع يمكن من خلاله معرفة قيمة الفاتورة، وجميع التفاصيل الخاصة، من حيث معرفة قيمة المكالمات الداخلية، والمكالمات بين المحافظات، وكذلك قيمة مكالمات المحمول، إضافة للخدمات التي يتم تقديمها، مثل خدمة إظهار الرقم، كما توفر الشركة المصرية، طريقة لدفع الفاتورة من خلال العديد من الخدمات مثل خدمة فورى.طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي
يمكن لجميع الأشخاص المشتركين في خدمة التليفون الثابت، أن يقوموا بالاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي، ومعرفة قيمتها وسوف يتم ذلك لجميع المشتركين في خدمة التليفون المنزلي داخل مصر عن طريق القيام بعمل هذه الخطوات التي سنذكرها لكم:
- في بداية الأمر يقوم المشترك بالدخول إلى موقع المصرية للاتصالات
- بعد ذلك سوف تفتح أمامه صفحة وسيظهر لك مربعين مربع المربع الاول يطلب منه كتابة كود المحافظة التابع لها الشخص المشترك في خدمة التليفون الأرضي
- بينما سيقوم الشخص في المربع آخر بتدوين رقم التليفون الخاص بالمشترك أو الذي يريد أن يستعلم عنه
- والخطوة التي تتم بعد ذلك هي أن يقوم ب الضغط على كلمة أظهر الفاتورة
- حيث ستظهر أمام المشترك تفاصيل فاتورة التليفون والمبلغ المطلوب منه أن يدفعه
- يمكن أيضا الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2021
عن طريق الاتصال تليفونياً على الرقم الساخن «19777»، وبعد ذلك يتم اتباع خطوات من خلال القيام بإدخال كود المنطقة ثم إدخال رقم الهاتف.
1- الذهاب إلي السنترال القريب منك والتابع للشركة المصرية للاتصالات
2- السداد عن طريق منفذ فوري، أو من خلال خدمة أمان، مصاري،خدماتي، ويمكن عن طريق مكاتب البريد.
3- يمكن للمشترك أن يقوم بسداد فاتورة التليفون الأرضي عبر الموقع لرسمي للشركة المصرية للاتصالات، من خلال الضغط على كلمة «اختر» للسداد ثم يقوم باختيار طريقة الدفع والتي تتم من خلال الفيزا أو الماستر كارد.
4- وسوف يكون سداد فاتورة التليفون المنزلي متاح بداية من يوم 15 اكتوبر 2021
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