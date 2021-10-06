الهند تسجل 18833 إصابة جديدة و278 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأربعاء، تسجيل 18833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و278 حالة وفاة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وقالت الوزارة إنه بذلك يصل مجمل عدد الإصابات في الهند إلى 33.87 مليون والوفيات إلى 449538.

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