الصين تسجل 26 إصابة جديدة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، تسجيل 26 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء دون تغير عن اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن حالتين من الإصابات الجديدة انتقلتا محليا وباقي الإصابات وافدة من الخارج.

وقالت إنه لم يتم رصد حالات جديدة لا تظهر عليها أعراض، مقارنة مع تسجيل حالة واحدة في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 96310 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.