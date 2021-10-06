المكسيك تئن من كورونا.. 7.682 إصابة جديدة.. و790 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بـ كورونا فى البلاد ارتفعت إلى ثلاثة ملايين و691 ألفًا و924 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 279 ألفًا و894 حالة.
وتعد المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابعة تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة، فيما ذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى لـ ضحايا الفيروس قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
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