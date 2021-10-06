رئيس الصين يتغيب عن قمة مجموعة العشرين بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، اليوم الأربعاء، قال مبعوثون صينيون فى اجتماع تحضيرى فى فلورنسا، الشهر الماضى، إن الرئيس شى قد لا يتمكن من الحضور، لافتين إلى أن السبب هو بروتوكولات الصين لمكافحة فيروس كورونا.
وبحسب الوكالة، يمكن أن تشمل البرتوكولات الصينية الحجر الصحى للمسافرين العائدين، ما يعد سببًا لعدم سفر الرئيس شى بينج إلى روما، على حد قول المصادر الدبلوماسية المطلعة.
وحسبما نقلت "بلومبرج"، لم يتم إجراء أى اتصال بشأن حضور شى منذ ذلك الحين، ولم تتلق إيطاليا، التى تستضيف قمة مجموعة العشرين، أى رد رسمى حتى الآن.
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