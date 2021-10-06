جدة - نرمين السيد - أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، خروج الإمارات من أزمة كورونا، وعودة الحياة لطبيعتها فى البلاد.







وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مخاطبًا مواطنى الإمارات، عبر حسابه الرسمى على تطبيق "انستجرام": "أبشركم، الأمور طيبة والوضع الصحى فى دولة الإمارات طيب، خرجنا من أزمة كورونا بخير وتعلمنا منها دروسًا وتجارب عديدة، ونحمد الله على بداية عودة الحياة إلى طبيعتها فى دولة الإمارات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. ولى عهد أبو ظبى يعلن خروج الإمارات من أزمة كورونا بسلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.