مالى تستدعى السفير الفرنسى احتجاجًا على تصريحات لماكرون

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية المالية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الفرنسى فى باماكو أمس الثلاثاء، للاحتجاج على التصريحات المؤسفة التى أدلى بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن المجلس العسكرى الحاكم فى مالى، وقوله إنه يأمل فى عودة الدولة إلى البلد الإفريقى.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت وزارة الخارجية فى مالى فى بيان لها، إن الوزير "دعا السلطات الفرنسية إلى ضبط النفس وتجنب إطلاق أحكام تقييمية"، مؤكدين رفضهم للتصريحات المهينة وغير الودية التى وردت على لسان ماكرون، واحتجاجه الشديد على هذه التصريحات.

وكان الرئيس الفرنسى دعا أمس إلى عودة الدولة إلى مالى، فى سياق توترات شديدة مع الدولة الساحلية، حيث تعمل فرنسا على تقليص وجودها العسكرى.

وقال ماكرون: "يجب أن تعود الدولة بقضائها وتعليمها وشرطتها فى كل مكان، ولا سيما فى مالى"، حيث لا تزال مساحات شاسعة من الأراضى خارج سيطرة القوات الحكومية التى تواجه تمردًا جهاديًا وتوترات إثنية وعمليات تهريب.

وكان ماكرون هاجم رئيس الوزراء المالى تشوجويل كوكالا مايغا، يوم الخميس الماضى، بشدة، بسبب ما أسماه "اتهامات مخزية ساقها ضد بلاده من على منبر الأمم المتحدة، وقال فيها إن فرنسا بصدد التخلى عن مالى".

وكانت باريس شرعت بالفعل فى إعادة تنظيم وجودها العسكرى فى منطقة الساحل منذ يونيو الماضى، لا سيما من خلال مغادرة القواعد الواقعة فى أقصى شمال مالى "كيدال وتمبكتو وتيساليت"، والتخطيط لتقليص عديد قواتها فى المنطقة بحلول عام 2023، ليتراوح بين 2500 و3 آلاف عنصر، مقابل أكثر من 5 آلاف حاليًا.