الصين: توزيع أكثر من 2.2 مليار جرعة لقاح ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، أنها قدمت لمواطنيها أكثر من 2.2 مليار جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية"، منذ قليل.





قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسى سجل 26 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، دون تغير عن اليوم السابق. وبذلك، بلغ إجمالى حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى بر الصين الرئيسى نحو 96.310، فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4.636.

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