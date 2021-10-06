رابط منظومة منحة الزوجة والابناء وخطوات الاستعلام عبر موقع وزارة الشؤون الاجتماعية

رابط منظومة منحة الزوجة والابناء، تزايدت معدلات البحث بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة في كافة أنحاء دولة ليبيا، حول معرفة تفاصيل ما أقرته الحكومة الليبية بخصوص الارتباط بنظام إعانة الأزواج والأبناء، ويرغب الآلاف من المواطنين في ليبيا في معرفة قيمة الدعم المقدم للزوجة والأبناء من قبل الحكومة لمساعدة الزوجات والأطفال الأولى بالرعاية من خلال صرف مبلغ مالي يمكّنهم من التأقلم مع الظروف المعيشية، وسنوافيكم بأهم التفاصيل من خلال التقرير التالي.

رابط منظومة منحة الزوجة والابناء

وفقا لما اعلنته وزارة الخارجية الليبية فقد تم تفعيل رابط منظومة منحة الزوجة والابناء، للتسجيل والحصول على الدعم الذي تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تقررصرف مبلغ مالي شهرياً للكثير من المواطنين المستحقين، وقد أعلن السيد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا ، عن تخصيص مبلغ مالي يتم صرفه لجميع المواطنين التي تتوافر فيهم شروط المنحة، ومن المقرر أن يتم تخصيصقيمة هذا المبلغ بعد أن أعلنت الحكومة الليبية عن زيادتها للمنحة بقيمة 2 مليار و 250 مليون دينار، وقد تم ترتيب صرف تلك المنحة في نيسان الماضي وعليه فقد تم صدور بيان رسمي من هيئة الشؤون الاجتماعية يفيد تبادل المنح في حزيران الماضي ، وجدير بالذكر أنه كانت قد أعلنت الحكومة الليبية الفئات الأربع التي تستحق الدعم حيث جاءت على النحو التالي:

ربات البيوت اللواتي لا يعملن.

الفتيات دون سن 18 سنة.

الليبية المتزوجة من أجنبي.

الشباب من الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

رابط منظومة منحة الزوجة والابناء وخطوات الاستعلام

كذلك يرغب الكثير من المواطنين المستفيدين من تلك المنحة في معرفة الطريقة الصحيحة التي يمكنهم من خلالها الحصول على معلومات صرف المنحة، لذلك تم تخصيص رابط منظومة منحة الزوجة والابناء، ليمكنهم التعرف على أي معلومات من خلاله بشكل الكتروني، ويمكن الآستعلام عن المنحة باتباع الخطوات التالية: