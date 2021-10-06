المغرب: تفكيك خلية إرهابية موالية لداعش فى طنجة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "هسبريس"، نجح المكتب المركزى للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى فى المغرب، صباح اليوم الأربعاء، فى تفكيك خلية إرهابية فى مدينة طنجة، مكونة من 5 عناصر. وأشرف على عملية التفكيك المكتب المركزى للأبحاث القضائية "البسيج"، وعناصر القوات الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطنى، حيث تمت العملية بشكل متزامن فى5 أماكن متفرقة، وتم إلقاء القبض على أربعة أفراد بحى بنى مكادة، العنصر الخامس على مستوى طريق شراقة فى ضاحية المدينة.

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