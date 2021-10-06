روسيا تهدد بفرض غرامة طائلة على فيسبوك

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عزمها على فرض غرامة على شبكة التواصل الاجتماعى الأمريكية العملاقة "فيسبوك"، بسبب عدم قيامها بحذف أكثر من 2000 مادة تنتهك القوانين الروسية.





ووفقا لوكالة بلومبرج الإخبارية، فإن الغرامة قد تصل إلى ما يعادل 10% من إيرادات فيسبوك فى السوق الروسية.

يأتى ذلك تزامنا مع ضربة مزدوجة تعرضت لها أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى العالم، أول أمس الإثنين، عندما تعطلت خدمات فيسبوك والتطبيقات التابعة لها "واتساب وماسنجر وإنستجرام" لعدة ساعات، بسبب ما قالت الشركة إنه عطل فنى، إضافة إلى اتهام موظفة سابقة فى الشركة بأنها كانت تعطى الأولوية لتحقيق الأرباح على حساب سلامة المستخدمين.

وبحسب "بلومبرج"، كشفت فرانسيس هوجن، مديرة انتاج سابقة بموقع فيسبوك، أنها المسؤولة عن تسريب معلومات تتعلق بعملاق وسائل التواصل الاجتماعى، والتى تسببت فى عاصفة من الجدل فى الولايات المتحدة.

وقالت هوجن، 37 عامًا، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنها أصيبت بالإحباط لأن فيسبوك لم يكن منفتحا بما فيه الكفاية، بشأن إمكانية تسبب الشبكة الإلكترونية فى إحداث أضرار.