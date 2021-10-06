نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021-2022 رابط نتائج اختبار الذكاء المتميزين وثانوية بغداد بالعراق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يزداد البحث الآن عن نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021 ، رابط معدل القبول في مدارس المتميزين للعام 2021-2022 وثانوية كلية بغداد ، وذلك تزامناً مع بعض الأخبار التي تم تداولها عبر المنصات الإلكترونية فيما يخص اقتراب صدور نتائج اختبارات الذكاء لمدارس المتميزين قبل بداية العام الدراسي الجديد في العراق، ونختص في هذا التقرير رصد وتقديم جميع الأخبار والتفاصيل بالإضافة إلى رابط معرفة نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021-2022 بالعراق.

نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021-2022

قالت وزارة التربية العراقية، أنه سيتم الإعلان قريباً عن نتائج القبول في مدارس المتفوقين 2021 وفقاً للشروط والضوابط التي تم توضيحها من أجل التقديم على المدارس المتميزة في المحافظات العراقية “الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الرصافة، ذي قار، نينوى، كركوك، النجف، صلاح الدين، البصرة، بغداد، بابل، كربلاء، الأنبار، وتجدون أدناه رابط نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021 وثانوية كلية بغداد.

أما عن شروط التقديم على مدارس المتميزين 2021 فقد أعلنت عنها سابقاً وزارة التربية العراقية والتي جاءت كالتالي:

يشترط حصول الطالب على معدل تراكمي لا يقل عن 570 درجة في اختبار الذكاء.

يشترط إعفاء الطلاب بالصف الأول والثاني و الثالث متوسط من معدل البقاء على الحياة.

يشترط طلاب الرابع و الخامس و السادس العلمي غير معفين من معدل البقاء الذي يبلغ 75 بالمئة في مدارس المتميزين و سبعين بالمئة في ثانوية كُلْيَة بغداد.

يشترط يتم السماح للطلاب الغير عراقيين التسجيل بمدارس الامتياز وفقاً للوائح والضوابط الخاصة باللغة العربية.

يشترط تحديد المستوى الأكاديمي للطالب والمصادقة على تدريسهم اللغة الانجليزية.

رابط نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021-2022

أدى الطلاب والطالبات من أداء اختبار الذكاء بمدارس المتميزين 2021 ، وذلك بعد قبول طلبات التقديم على مدارس المتميزين في العراق وثانوية كلية بغداد لعام 2021-2022، ويترقب الجميع الآن وأولياء الأمور وسط قلق كبير موعد صدور النتائج، ومن أجل نشر الطمأنينة في الشارع العراقي أوضح مصدر مسؤول، أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق اختبار الذكاء ورصد درجات جميع الطلاب والطالبات، موضحاً أنه سيتم إعلان نتائج القبول بمدارس المتميزين 2021 قريباً.

وسوف نعمل على تحديث هذه الصفحة من أجل وضع رابط معرفة نتائج القبول في مدارس المتميزين 2021 وثانوية كلية بغداد بعدما تصدرها وزارة التربية العراقية عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على الإنترنت.