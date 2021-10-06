بالتفصيل طريقة التسجيل في دعم ريف الحكومي 1443 | شروط الدعم الريفي للعاطلين وربات البيوت

يقدم لكم ثقفني، طريقة التسجيل في دعم ريف الحكومي 1443، حيث يستهدف برنامج الدعم الريفي تمويل الأسر المنتجة من خلال تقديم الدعم المادي لهم عبر حساباتهم في البنوك، ويتميز بأن المبالغ التي يمنحها للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية غير مستردة، ويتبع برنامج الريف إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث يهدف إلى خلق تنمية ريفية زراعية مستدامة، كما ويعزز قدرات المنتجين الزراعيين بالإضافة إلى دعم عدد كبير من القطاعات مثل محاصيل حصاد الأمطار، النباتات العطرية، الفواكه والنحالين المنتجين للعسل، بجانب دعم البن العربي ودعم المشاريع الزراعية الصغيرة التقليدية، ويتم دعم قطاع الماشية والأسماك، وذلك من أجل تطوير الزراعة وتطوير المستوى المعيشي لهم.

دعم الريف الحكومي

يسارع الكثير من المواطنين السعوديين المهتمين للتسجيل في دعم الريف، وذلك من أجل الاستفادة من برنامج دعم الريف الحكومي، حيث يرغب الكثير منهم في تحسين مستواهم المعيشي وتطوير مشاريعهم للأفضل، ولكن قبل التسجيل للحصول على الدعم توجد عدة شروط لا بد من اتباعها ويجب توافقها مع كافة المواطنين المتقدمين لهذا الغرض، ونوفر لكم في هذا المقال كافة الشروط المعلنة من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، كما نتطرق للحديث عن أهداف برنامج الريف، ونتعرف أيضا على طريقة التسجيل في دعم الريف.

تتنوع أهداف برنامج دعم الريف، حيث لديه العديد من الأهداف البارزة والمهمة، حيث يعمل على زيادة نسبة الإنتاج، كما ويساعد في رفع الدخل الخاص بالمزارعين من خلال دعم مشاريعهم، يساهم في تعزيز التنمية المتوازنة، يساعدة في الحفاظ على البيئة ومواردها من خلال الاستغلال الأمثل لها، زيادة فرص العمل للعاطلين والباحثين عن العمل.

يشترط على المتقدم لبرنامج الريف، أن يكون مواطن سعودي الجنسي أو حامل لبطاقة التنقل. من المهم أن يكون لديه أحد المهن الزراعية المعتمدة في برنامج دعم الريف ويكون قائما على رأس عمله. من الضروري أن يقيم صاحب المشروع في المنطقة التي يشملها الدعم. يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام. يمنع على المتقدم أن يكون عاملا لدى القطاعين الخاص أو العام. مجموعد دخل الشهري للمتقدم لا يتجاوز 6000 ريال. عدد البرامج المتقدم لها لا يزيد عن 3، باجمالي مبلغ دعم 54 ألف ريال سنويا بحد أقصى لكافة البرامج. من الضروري التزام المتقدمين بجميع الشروط الفنيةو الصحية التي أعلن عنها برنامج الريف.

أولا، الانتقال إلى رابط البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم الريف من الرابط التالي Reef.gov.sa ثانيا، قم بعمل حساب جديد على منصة الريف. ثالثا، ادخال الاسم الخاص بك، رقم هوية وبقية البيانات. ثالثا، تأكد من كافة بياناتك المدخلة بشكل صحيح ومن ثم اضغط على تسجيل. رابعا، تصلك رسالة نصية تحتوى على كود التحقق. خامسا، قم بادخال الكود في المكان المخصص واضغط على أيقونة تأكيد التسجيل. أخيرا، ستقوم الجهات المختصة بالنظر في طلبك وسيتم الرد عليك بعد مراجعة الطلب.

شروط الدعم الريفي للعاطلين والأسر المنتجةطريقة التسجيل في دعم الريف