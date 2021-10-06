تذاكر مباراة السعودية واليابان على منصة مكاني “makani.com.sa” موعد المباراة والقنوات الناقلة

تذاكر مباراة السعودية واليابان على منصة مكاني لشراء تذاكر المباريات السعودية “مكاني makani.com.sa” والتي تتيح الاستمتاع بمباريات السعودية لتصفيات كأس العالم 2022، وكذلك مباريات الدوري والكأس السعودي من خلال منصة بيع تذاكر “مكاني makani.com.sa” حيث من المقرر أن تقام مباراة السعودية واليابان في إطار منافسات المجموعة الثانية لتصفيات بطولة كأس العالم 2022 والتي ستقام بقطر، وتأتي مباراة اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والمُقرر أقامتها يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، هذا وتتيح منصة مكاني لبيع التذاكر حجز تذاكر مباراة السعودية واليابان، لذلك سنعرض لعشاق الأخضر السعودي طريقة التسجيل على المنصة، وكذلك كيفية حجز تذاكر المباريات.

تذاكر مباراة السعودية واليابان على منصة مكاني لشراء تذاكر المباريات

الدخول على رابط موقع منصة مكاني لحجز مكانك وشراء تذكرتك لتسجيع فريق وذلك باتباع الخطوات التالية:

القيام بإدخال اسمك بالكامل.

إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.

إدخال البريد الإلكتروني مرة أخرى لتأكيده.

كتابة كلمة مرور خاصة بك ويجب أن تتكون من 8 خانات على الأقل و يجب أن تحتوي كلمة السر على حرف واحد كبير”كابتل” على الأقل ، وكذلك على رقم.

إعادة كتابة كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدها.

إدخال رقم هاتفك الجوال.

اختيار الجنس “ذكر أو أنثى”

أدخال تاريخ ميلادك.

الموافقة على “أتعهد بأن كافة المعلومات صحيحة”.

وأخيراً الضغط على كلمة تسجيل.

الدخول على رابط لمنصة بيع تذاكر مكاني لشراء تذكرة مباراة .

اختار المباراة التي تريدي شراء تذكرة حضورها.

اضغط على شراء التذاكر للمباراة.

ستفتح لك صفحة تسجيل الدخول للمنصة.

أدخل البيانات المطلوبة.

اضغط على تسجيل الدخول.

استكمل باقي الإجراءات.

تقام المباراة يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021.

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

القمر عرب سات التردد 11747 / 12418 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 2/3

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وتجدر الإشارة إلى أن ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة سيستضيف مباراة المنتخب الوطني السعودي ضد منتخب اليابان، هذا وقد تمكن الأخضر بالفور في الجولتين السابقتين على كلا من المنتخب الفيتنامي ومنتخب سلطنة عمان، وبذلك يحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حيث أن فارق الأهداف يضع منتخب استراليا بصدارة المجموعة بنفس الرصيد 6 نقاط.

أما عن منتخب اليابان وهو الطرف الثاني في هذا اللقاء، فيحتل المركز الرابع بالمجموعة الثانية، وذلك برصيد 3 نقاط، حيث تلق الهزيمة في الجولة الأولى من منتخب سلطنة عمان، إلا أنه تمكن من الفوز على المنتخب الصيني في الجولة الثانيةـ ليحتل المركز الرابع وفي جعبته 3 نقاط.