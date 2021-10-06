مدرب الأهلي يشكر محمد صلاح على هديته

شكر مدرب الأهلي المصري، بيتسو موسيماني، نجم ليفربول محمد صلاح، على الهدية التي منحها إياه.

وقال موسيماني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أشكرك مو صلاح للقميص رقم 10 والذي أرسلته لي. تمثل قدوة وأملا للأطفال حول العالم، وقد أثبت أن كل شيء ممكن وقابل للتنفيذ".

والقميص رقم 10 هو الذي يرتديه صلاح في المباريات التي يخوضها مع المنتخب المصري.

وكان صلاح قد وصل الثلاثاء إلى العاصمة المصرية، للمشاركة في مباراة المنتخب وليبيا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.