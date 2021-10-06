الأمن التونسى يغلق قناة الزيتونة الإخوانية بعد تعطيل القرار 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - نفذت قوات الأمن التونسى مداهمة لمقر قناة الزيتونة الإخوانية، اليوم الأربعاء، لتنفيذ قرار إغلاق القناة وإيقاف بثها ومصادرة معداتها التقنية بسبب عملها بدون ترخيص، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر قبل 4 أعوام، وعطلته حركة النهضة التى كانت تسيطر على الحكم.





وتأتى المداهمة بعد قرار الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى منذ سنة 2017، بإغلاق قناة الزيتونة لعدم حصولها على ترخيص البث ومخالفتها لقانون الإعلام فى تونس.

يذكر أن قناة الزيتونة هى قناة إخوانية أسسها القيادى فى حزب النهضة أسامة بن سالم، سنة 2012، وتعمل خارج القانون التونسى.

وفى صريحات إعلامية حول إغلاق القناة، قال هشام السنوسى، عضو الهيئة العليا للاتصال السمعى البصرى، إن قرار غلق قناة الزيتونة اتخذته الهيئة منذ سنوات، ولكن الحكومات السابقة لم تتجرأ على قرار الإغلاق.

ودأبت قناة الزيتونة على بث خطاب تحريضى ضد خصوم حزب النهضة، حيث قام الأسبوع المنقضى أحد صحفييها ويدعى عامر عياد، بوصف الرئيس التونسى قيس سعيد بألفاظ نابية مسيئة.

وأصدر قاضى التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، أمس، قرارا بإيداع عياد بالسجن، وذلك بعد مثوله أمام التحقيق العسكرى بالمحكمة الإبتدائية الدائمة فى تونس، حيث واجه اتهامات بـ"التآمر من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلى"، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية والمساس بكرامة الجيش.