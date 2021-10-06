الاتحاد الأوروبى يطلق محادثات مع دول غرب البلقان

ومن المتوقع أن يؤكد الاتحاد الأوروبى مرة أخرى خطياً لأول مرة التزامه بعملية التوسيع المتوقفة، إلا أنه لن يمكنه التوقع بموعد محدد.
وتسعى ألبانيا ومقدونيا الشمالية وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومونتينغرو، إلى الانضمام إلى التكتل المزدهر، ما يمكن أن يمنحها إمكانية الوصول إلى السوق الموحدة وحرية التنقل، ولكن لم يتفق على جدول زمنى واضح.
وشدد مشروع بيان الاتحاد المشترك الذى سيتم توقيعه اليوم الأربعاء، على ضرورة التركيز على تطوير الاتحاد الذى يضم 27 دولة كما هو قائم حاليًا، وعلى الدول المرشحة لتنفيذ الإصلاحات.
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