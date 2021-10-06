نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Begin Entry رابط تسجيل القرعة العشوائية dvlottery.state.gov اللوتاري الأمريكي 2022 في المقال التالي
رابط تسجيل القرعة العشوائية dvlottery.state.gov للهجرة النهائية إلى أميركا والتي يتطلع إليها ملايين من الشباب في كافة أنحاء العالم في ترقب للموعد المقرر لفتح باب التسجيل الإلكتروني فيها عاما بعد عام، ويتم متابعة الشروط السابقة والأوراق المطلوبة ليتم التجهيز الجيد لها عند فتح باب التسجيل من وزارة الخارجية ومتابعة المواعيد المخصصة لإعلان نتائج القرعة العشوائية والسحب لاختيار الرابحين بالسفر.
فتح باب التسجيل الإلكتروني للوتاري الأمريكي
تقوم وزارة الخارجية بالتحضير في كل عام للفتح باب التسجيل الإلكتروني للهجرة إلى أمريكا والتي يتم من خلال التسجيل الإلكتروني على صفحة الموقع واتباع التعليميات الخطوات، ويجب الالتزام التام بشروط القبول والتسجيل على أن يقوم المقبولين والذي يتم الإعلان عن أسمائهم في وقت لاحق بالمقابلات الشخصية مع المستندات المطلوبة للحصول على القبول النهائي والتحضير إلى السفر، وتقوم الوزارة في كل عام بنشر الشروط الخاصة بالهجرة والتي تم إضافة اللقاحات إليها، حيث يجب أن يقوم المسافر بتقديم شهادات الحصول على اللقاحات المعتمدة أو عمل مسحة للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس قبل السفر.
شروط التسجيل في موقع وزارة الخارجية للحصول على الجرين كارد
- يكون الراغب في الهجرة من الأعمار المناسبة للسفر ابتداء من 25 عام وحتى 58 عام.
- يجب الحصول على مؤهل دراسي مناسب ولا يقل على شهادة الثانوية أو الحصول على شهادة مهنية لمدة عامين، قبل السفر بخمسة سنوات على الأقل.
- يكون لديه جواز سفر حديث.
- يجب أن يكون له سجل جنائي نظيف ولا يتم قبول المحكومين بأحكام جنائية أو أحكام تمس الأخلاق.
- يتم الإقرار بالالتزام بالقوانين الخاصة بالدولة التي تسافر ليها.
- يتم تحضير المستندات اللازمة ، المؤهل الدراسي المطلوب وصور 600 * 600.
- لا يجب تغيير البيانات الخاصة بعد التسجيل، مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية.
ألية التسجيل الإلكتروني ومواعيد هامة
|موعد فتح باب التسجيل الإلكتروني
|يبدأ التسجيل في 7 أكتوبر 2021
|أمد التسجيل الإلكتروني
|يستمر التسجيل حتى 10 نوفمبر 2021
|موعد الإعلان عن النتائج
|يتم الإعلان عن النتائج 8 مايو 2021.
رابط تسجيل القرعة العشوائية dvlottery.state.gov اللوتاري الأمريكي
- يتم التسجيل الإلكتروني على dvprogram.state.gov أو dvlottery.state.gov
- يقوم المستخدم باتباع بقراءة جميع الخطوات المطلوبة.
- يتم اختيار ايقونة بدء التسجيل Begin Entry.
- يبدا المستخدم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.
- يتم اتباع خطوات تحضير الصور المناسبة.
- يقوم المستخدم بكتابة رقم التليفون والبريد الإلكتروني.
- يتم حفظ البيانات وطباعة الطلب والحصول على رقم الاستمارة.
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