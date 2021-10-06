جدول امتحانات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني في العراق من وزارة التربية العراقية

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني في العراق، تتزايد عمليات البحث بشكل كبير جدًا عبر العديد من محركات البحث المختلفة في جميع أنحاء دولة العراق عبر العديد من المحافظان المختلفة وذلك من أجل الاستعلام عن جدول امتحانات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني في العراق، حيث يرغب الآلاف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الاستعلام عن الجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية يوم أمس الثلاثاء الموافق الخامس من شهر أكتوبر لعام 2021، وذلك بعدما تم الاستعلام عن النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي الدور الأول لعام 2021 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم العراقية، واليكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بالجدول الجديد للامتحانات الخاصة بالدور الثاني للسادس إعدادي 2021.

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني في العراق

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية في بيان صحفي بالإعلان عن جدول امتحانات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني في العراق والذي من المقرر يبدأ في يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر 2021 وينتهي في اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر القادم لعام 2021، حيث يدخل هذه الامتحانات الطلاب الذين لم ينجحوا في الامتحانات الخاصة بالصف السادس الإعدادي الدور للعام الدراسي 2021، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على أن الامتحانات الخاصة بالدور الثاني في العراق ستبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت مدينة بغداد وذلك سواء داخل العراق أو خارجها كما أضافت أنه في حال وجود أي من هذه الأيام عطلة رسمية في البلاج فسيتم ترحيل الامتحان إلى اليوم الذي يليه بنفس ترتيب الجدول.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول

كما كانت وزارة وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن ظهور نتائج الصف السادس الإعدادي للعام الدراسي 2021 عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها على الإنترنت وبعد الاستعلام عن النتائج أعلنت عن جدول امتحانات السادس الاعدادي 2021 الدور الثاني في العراق، وكما يمكن الاستعلام عن النتائج الخاصة بالدور الأول عن طريق الخطوات التالية: