وزارة التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية

التعليم تطلق اختبارات محاكية للاختبارات الدولية، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن إطلاقها يوم الأحد الماضي الموافق الثالث من شهر أكتوبر خطة جديدة من أجل تنفيذ الاختبارات المحاكية للاختبارات الدولية المعروفة في السعودية وهي اختبارات PISA و TIMMS و PIRLS، حيث تم توفير تلك الاختبارات على المنصة التعليمية الحكومية منصة اختبار الإلكترونية أو نظام اختبار التعليمي الإلكتروني وهي مخصصة للطلاب في جميع مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية لكي تكون واحدة من التطبيقات الصفية المخصصة للطلاب في تلك المرحلة.

اختبارات محاكية للاختبارات الدولية في السعودية في مدارس التعليم العام

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن الاختبارات الجديدة ستكون ضمن التطبيقات الصفية الجديدة المقررة على الطلاب في مدارس التعليم العام، والتي يقوم بها مدرسو اللغة العربية ومدرسو الرياضيات ومدرسو مادة العلوم بصورة دورية على مدار العام الدراسي الجديد 1443.

حيث قد ذكرت أن تنفيذ هذه الخطة أي توفير تطبيقات الاختبارات المحاكاة للاختبارات الدولية والتحصيلية جاء انطلاقًا من سعي وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين نواتج التعلم من الطلاب والعملية التعليمية، لكي يتم الاستفادة من جميع التقويمات التي تتم على الطلاب سواء كانت التقويمات التحصيلية أو التقويمات الدولية وأي تقويمات تساهم في قياس مستوى الطلاب الدراسي وتشخيص واقع التعليم لهم وبالتالي تطوير السياسات والطرق المطلوبة من أجل الارتقاء بعملية التعليم للدرجة المطلوبة.

رفع نواتج التعلم من الاختبارات الدولية للطلاب

وذكرت الوزارة أن الخطة المعتمدة من أجل رفع نواتج تعلم الطلاب تعتمد على التطبيقات والأنشطة الجديدة التي تركز في عملها على تطوير مهارات التفكير العليا والقدرة على إعادة التخطيط الدراسي، وكذلك سيتم القيام بتطوير الناحية المهنية للمعلمين من خلال الحقائب التدريبية المقدمة بجميع مجالات الاختبارات الدولية مع العلم على التحديث بشكل مستمر، ومن ناحية أخرى سيتم وضع المزيد من المستهدفات والمؤشرات على المدارس والمكاتب التعليمية والإدارات التعليمية الأخرى وذلك بالاعتماد على نتائج الاختبارات المحاكية للاختبارات التحصيلية والدولية بصورة مستمرة للجميع.