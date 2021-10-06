أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حسن حدبه

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الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حسن حدبه

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / حسن احسن حدبه ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ حسن حدبهبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / حسن احسن حدبه ، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / وحش احسن حدبه، شيخ شمل قبايل جُماعه مديرية مجز وكافة آل حدبه بمحافظة صعدة، أعرب الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة ومواساته في هذا المصاب. سائلاً المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"



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