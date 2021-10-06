مقتل 3 مدنيين فى كشمير

جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أعلنته الشرطة، قتل رجلان أحدهما صاحب متجر طبى كبير، والآخر بائع متجول من ولاية بيهار الهندية، بفارق ساعة فى مدينة سريناجار الكبيرة، حسبما نقلت فرانس برس.

وقالت الشرطة إنه بعد نصف ساعة قتل رجل آخر بطريقة مماثلة فى منطقة شاهغوند شمال المدينة. فيما طوقت القوات الحكومية مواقع إطلاق النار وطاردت المهاجمين.

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الأخيرة التى جاءت بعد أربعة أيام فقط من قتل مسلحين اثنين من السكان فى إطلاق نار فى شوارع سريناغار.

وأعلنت جبهة المقاومة مسؤوليتها عن قتل الرجلين، موضحة أنهما كانا يعملان مع قوات الأمن الهندية التى تكافح تمردا فى منطقة الهيمالايا منذ ثلاثة عقود.