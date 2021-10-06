جدة - نرمين السيد - ووفقا لما أعلنته الشرطة، قتل رجلان أحدهما صاحب متجر طبى كبير، والآخر بائع متجول من ولاية بيهار الهندية، بفارق ساعة فى مدينة سريناجار الكبيرة، حسبما نقلت فرانس برس.
وقالت الشرطة إنه بعد نصف ساعة قتل رجل آخر بطريقة مماثلة فى منطقة شاهغوند شمال المدينة. فيما طوقت القوات الحكومية مواقع إطلاق النار وطاردت المهاجمين.
ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها على الفور عن الهجمات الأخيرة التى جاءت بعد أربعة أيام فقط من قتل مسلحين اثنين من السكان فى إطلاق نار فى شوارع سريناغار.
وأعلنت جبهة المقاومة مسؤوليتها عن قتل الرجلين، موضحة أنهما كانا يعملان مع قوات الأمن الهندية التى تكافح تمردا فى منطقة الهيمالايا منذ ثلاثة عقود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 3 مدنيين فى كشمير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.