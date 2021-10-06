نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام الدعم التكميلي الدفعة الثالثة 2021 أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي 3 الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدعم التكميلي الدفعة الثالثة 2021 ، ما زلنا نتابع معكم أدق الأخبار والتفاصيل حول إعلان أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي صندوق المعونة الوطنية 2021 الأردن ، حيث أكدت مصادر مطلعة وقريبة أن الجميع الآن يُمكنه الدخول عبر رابط موقع صندوق المعونة الوطنية والاستعلام عن الدعم التكميلي الدفعة الثالثة 2021 في الأردن ، وسوف نرفق لكم أدناه الرابط الخاص بالإطلاع ومعرفة أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي 2021 ، أو أسماء المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية ٢٠٢١.

الدعم التكميلي الدفعة الثالثة 2021

رابط الدعم التكميلي 2021 ، أوضح معالي السيد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ناصر الشريدة أن المملكة الأردنية على وشك توقيع ثلاث اتفاقيات مع البنك الدولي. وذلك بهدف تمويل عدد من المشاريع التي لها أولوية عند الحكومة الأردنية بقيمة مليار دولار أمريكي ، وذلك من أجل تمويل صندوق المعونة الوطنية.

وإليكم فيديو يوضح كافة التفاصيل التي تخص رابط الدعم التكميلي الدفعة الثالثة 2021 ، حسب ما جاء من أخبار عبر صحفية رؤيا الإخبارية.

وفي ذات السياق، أعلن صندوق المعونة الوطنية عن بدء صرف الدعم التكميلي 2021 في الأردن لجميع الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية تكافل 3 والدعم التكميلي تكافل 1 لنحو 96 ألف أسرة من المستفيدين من الدعم التكميلي في الأردن ليصل إجمالي المبلغ المودع في حسابات المستفيدين حتى الآن إجمالي 19.5 مليون دينار.

استعلام الدعم التكميلي 2021 الأردن

قالت مصادر مطلعة أنه أتم تفعيل رابط الدعم التكميلي 3 الدفعة الثالثة 2021 ، حيث يُمكن لجميع المستفيدين الآن الدخول عبر رابط موقع صندوق المعونة الوطنية والاستعلام عن أسماء المستفيدين من الدعم التكميلي 3 الدفعة الثالثة 2021 ، وذلك تزامناً مع إعلان وزارة التنمية الأردنية عن بدء صرف الدعم التكميلي 3 المعونات المالية الشهرية المؤقت ضمن برنامج صندوق المعونة الوطنية الأردني.

وجدير بالذكر أن صندوق المعونة الوطنية قد أوضح خلال بيان رسمي بضم كافة الأسر المستفيدين من برنامج تكافل 3 الذين تم تأخير صرف المعونة الخاصة بهم عن شهر أيلول وآب الماضيين، والمستفيدين من برنامج تكافل 1 عن شهر تموز وآب وأيلول، وسنتابع معكم المزيد من الأخبار والتفاصيل فيما يخص هذا الشان من خلال تقارير متتالية.