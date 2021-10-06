روسيا تدعو للالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، على ضرورة التزام كافة الأطراف الدولية بتعهداتها وفقا للاتفاق النووي المبرم مع إيران.
وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: "على جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها وفقا للاتفاق النووي".
ودعا الوزير الروسي: "الدول العربية وإيران، للنقاش حول كافة القضايا المشتركة".
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني، إن بلاده "تسعى لحوار إقليمي لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن عبد اللهيان قوله، إن المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي ستستأنف قريبا في فيينا.
وذكرت الوكالة أن عبد اللهيان قال إن طهران تلقت "إشارات تفيد بأن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، مهتمة من جديد بتنفيذ الاتفاق".
وأكد الوزير الإيراني أنه يجري حاليا "وضع اللمسات الأخيرة على المشاورات في هذا الصدد وسنستأنف قريبا مفاوضاتنا في فيينا"، حسبما نقلت "فرانس برس".
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