محمد بن زايد يستقبل نائب رئيس الوزراء القطري

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

وبحث الشيخ محمد بن زايد والمسؤول القطري خلال اللقاء "العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام". وحضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان.

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