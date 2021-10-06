القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد اليوم..  مواجهة ساخنة على أرض الحرمين

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد أهم مايشغل بال محبي الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم، لاسيما أنها مواجهة ساخنة بين فريقين من أقوى الأندية، في كأس العالم للأندية، وبالتالى موعد مباراة مصر وبرشلونة اليوم يترقبه الملايين، ويحاولون ضبط تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد وفق توقيت بلادهم، خاصة أنها بداية القلعة البيضاء في مشوار بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد بمواجهة البارسا الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد

حُددت القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد في كأس العالم للأندية على قنوات “أون تايم سبورتس” المصرية، مع الإشارة إلى أن مباراة الزمالك اليوم تعتبر المشاركة الخامسة للقلعة البيضاء في كأس العالم للأندية لكرة اليد، وحصل فيها عام 2021 على الميدالية البرونزية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد

يتساءل العديد من عشاق الكرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبرشلونة بعد علمهم بموعدها، وبالتالي يتم ضبط أجهزة التلفاز على الترددات الآتية:

التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي- معامل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

التردد: 10853 الاستقطاب: أفقي معامل الترميز: 27500 • معامل تصحيح الخطأ: 6/5

التردد: 12303

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

التردد الأرضي التماثلي: UHF9

التردد الأرضي لرقمي: UHF32

تردد قناة أون تايم سبورت 1تردد قناة أون تايم سبورت 2تردد قناة أون تايم سبورت 3تردد قناة أون تايم سبورت الأرضيموعد مباراة الزمالك وبرشلونة

من المحدد، أن موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد، اليوم الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي، على أن يتم إقامتها، في مدينة جدة السعودية، ضمن مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم

ويواجه الفريق الأبيض نادي برشلونة في منافسة شرسة لمصر أمام البارسا حامل لقب كأس العالم للأندية لكرة اليد، ويشارك بصفته بطل النسخة السابقة ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لذلك يستعد الجماهير لمتابعة مباراة الزمالك وبرشلونة اليوم باحثين عن القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة في كرة اليد لضبطتها قبل المباراة.