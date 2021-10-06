بالفيديو: رونالدو يتحدى نورمحمدوف في "نزال غريب"

أظهر مقطع فيديو "نزالا" غريبا بين أسطورة الفنون القتالية المختلطة حبيب نورمحمدوف، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ونشر نورمحمدوف مقطع فيديو على حسابه الرسمي في "إنستغرام" يظهره وهو يواجه نجم مانشستر يونايتد رونالدو، ويتحداه ألا يضحك.
ولم يستطع رونالدو الصمود طويلا أمام نورمحمدوف، حيث بدأ بالضحك أولا ليخسر التحدي.
وكان نورمحمدوف قد ظهر في فيديو مع أليكس فيرغسون مدرب مانشستر يونايتد السابق، والذي تحدث عن خطأ وقع فيه المدرب أولي غونار سولشار بعدم إشراك رونالدو كأساسي منذ بداية اللقاء الذي انتهى بتعادل "الشياطين الحمر" 1-1 مع إيفرتون.
وفي مقطع الفيديو قال فيرغسون لنورمحمدوف، إن إيفرتون حصل على دفعة معنوية "حين عرف أن رونالدو لن يلعب منذ بداية المباراة".
وعندما قال نور محمدوف لفيرغسون إن رونالدو نزل بديلا في الشوط الثاني أضاف أسطورة التدريب الأسكتلندي "أعرف بالطبع لكن يجب عليك دائما أن تبدأ المباراة بأفضل اللاعبين"، حسبما نقلت "رويترز".
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