خشية الذوبان صيفا.. السويد تغطي جبلا جليديا بالقماش

كشفت السويد عن خطة غريبة والأولى من نوعها استخدمتها لحماية جبل جليدي من الذوبان في فصل الصيف.

فقد قال منظمو مبادرة خاصة إن غطاء من القماش استخدم لحماية جزء من جبل هيلاغز الجليدي في شمال السويد خلال فصل الصيف حال دون ذوبان ما يصل إلى 3.5 متر من الجبل بفضل المبادرة وهي الأولى من نوعها في الدول الاسكندنافية.

ويتسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض في تقليص حجم الكتل الجليدية في مختلف أرجاء العالم، فعلى سبيل المثال، فقدت الكتلة الجليدية على جبل كابنيكايسه، أعلى جبال السويد، مترين من ارتفاعها خلال العامين الماضيين فقط، وفقا لرويترز.

وأُجريت تجربة الغطاء القماشي في جبل هيلاغز أعلى جبال السويد جنوبي الدائرة القطبية الشمالية.

وقال إريك هاس، أحد المشاركين في التجربة "قمنا بتغطية جزء صغير من الكتلة الجليدية بقماش مصنوع من الصوف ونشاء الذرة لنعرف فقط ما إذا كان بالإمكان إبطاء وتيرة الذوبان عن المعتاد"، بحسب رويترز.

وأضاف "هذا الغطاء حمى فعليا ما بين 3.5 و4 أمتار من الذوبان".

ويأمل هاس وأصدقاؤه في إعادة التجربة على مساحة تزيد على 40 مترا مربعا شملتها التجربة السابقة على جبل هيلاغز وإشراك باحثين في علوم الجليد لتوفير نهج علمي.