الكرملين: روسيا ليس لها أى دور فى أزمة الغاز بأسواق أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الكرملين ديميترى بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ليس لها أى دور فى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى داخل أوروبا، لافتًا إلى أن التعافى الاقتصادى وانخفاض مخزونات الغاز وتقلص إمدادات الغاز تؤدى إلى السوق الفورية لأزمة فى سوق الطاقة.





وحسبما نقلت "رويترز"، أكد ديمترى بيسكوف، استعداد موسكو لمناقشة عقود جديدة طويلة الأجل لمبيعات الغاز للمستهلكين الأوروبيين، وأن روسيا تفى بجميع التزاماتها بشأن إمدادات الغاز. وقال متحدث الكرميلين، إن "غازبروم" الروسى على تواصل مستمر مع عملائها فى أوروبا، وتغطى الطلب الإضافى على الغاز.

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