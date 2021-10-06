ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 25% فى أوروبا مع تسارع الطلب

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، تأتى الزيادة تزامنًا مع تراجع فيه المخزون الأوروبى من الغاز الطبيعى إلى أقل مستوى له منذ حوالى عشر سنوات، بالنسبة لهذا الوقت من العام، وهو ما يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، إلى أن الأسعار زادت بمقدار الضعف تقريبا خلال الشهر الماضى، فى حين زاد فيه الطلب على الطاقة فى ظل تعافى الاقتصادات الأوروبية، مع استمرار ضعف الإمدادات سواء من روسيا أو من النرويج.