طهران: تعيين أبادى محافظًا للبنك المركزى الإيرانى

جدة - نرمين السيد - وكتب إحسان خاندوزى، عبر صفحته على موقع تويتر: "مع تصويت مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، تم تعيين على صالح أبادى محافظًا للبنك المركزى"، وهو يمتلك خبرة طويلة فى العمل ببورصة طهران، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأوضح الوزير فى تغريدته، أن مسؤوليات محافظ البنك المركزى تتمثل فى الحفاظ على قيمة الأموال، والحد من التضخم، والائتمان المباشر للأنشطة الإنتاجية، ومراقبة الشبكة المصرفية بشكل فعال.
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