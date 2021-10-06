مباراة الزمالك وبرشلونة لكرة اليد في كأس العالم للأندية موعدها والقنوات الناقلة لها

يبحث العديد من محبي كرة اليد عن موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة لها. ويجري نادي الزمالك المصري لكرة اليد استعداداته للقاء فريق برشلونة الأسباني في الدور الربع نهائي من كأس العالم للأندية. المعروفة باسم “سوبر جلوب” والتي تتم إقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله في جدة. وتعد هذه المشاركة الخامسة من نوعها لنادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية وقد حصل على الميدالية البرونزية للبطولة عام 2010.موعد مباراة الزمالك وبرشلونة لكرة اليد
ينتظر الآلاف من مشجعي كرة اليد في مصر والعالم العربي اللقاء الذي يجمع فريقي الزمالك وبرشلونة لكرة اليد اليوم. حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم
من المقرر أن تقوم كل من قناتي أون تايم سبورت وقناة الزمالك الرياضية ببث المباراة على الهواء مباشرة.تردد قنوات أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت 1 “H3”
- التردد 10853
- الاستقطاب أفقي- ومعامل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- التردد الأرضي التماثلي UHF9
- التردد الأرضي الرقمي UHF32
التردد 11449
معدل الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل الترميز 27500
استطاع نادي الزمالك التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على النادي الأهلي المصري في السوبر الأفريقي بفارق نقطة واحدة حيث كانت النتيجة 28/27 لصالح الزمالك على صالة حسن مصطفى الرياضية.
من الجدير بالذكر أن اللاعب المصري علي زين يلعب ضمن صفوف ناجدي برشلونة الأسباني. وتعد هذه المرة الأولى له التي يواجه فيها فريق مصري. بينما يقود فريق الزمالك المدجير الفني الأسباني أوليفر روي الذي تعاقد معه النادي في شهر يونيو الماضي، وقد سبق وأن كان “روي” مساعداً للمدير الفني لنادي برشلونة لكرة اليد خلال الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.نبذة عن نادي برشلونة لكرة اليد
ومن الجدير بالذكر ايضاً أن نادي برشلونة هو حامل اللقب وتكون مشاركته بصفته بطل النسخة السابقة وبطل دوري ابطال أوروبا هذا الموسم. مما منح نادي آلبورج هاندبول الدنماركي الفرصة للمشاركة بعد خسارته لنهائي البطولة الأوروبية أمام برشلونة.
تم تأسيس الفريق منذ عام 1942 وأطلق عليه اسم ” برشلونة أنترسبورت” ويعد واحداً من أفضل الفرق الأوروبية لكرة اليد. وقد تمكن البارسا من الفوز بكافة الألقاب السبعة المتنازع عليها خلال موسم 2014/2015. ثم حاز لقب بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على فريق فوشيه الألماني عام 2017
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يبحث العديد من محبي كرة اليد عن موعد مباراة الزمالك وبرشلونة والقنوات الناقلة لها. ويجري نادي الزمالك المصري لكرة اليد استعداداته للقاء فريق برشلونة الأسباني في الدور الربع نهائي من كأس العالم للأندية. المعروفة باسم “سوبر جلوب” والتي تتم إقامتها على أراضي المملكة العربية السعودية في الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله في جدة. وتعد هذه المشاركة الخامسة من نوعها لنادي الزمالك في بطولة كأس العالم للأندية وقد حصل على الميدالية البرونزية للبطولة عام 2010.موعد مباراة الزمالك وبرشلونة لكرة اليد
ينتظر الآلاف من مشجعي كرة اليد في مصر والعالم العربي اللقاء الذي يجمع فريقي الزمالك وبرشلونة لكرة اليد اليوم. حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبرشلونة اليوم
من المقرر أن تقوم كل من قناتي أون تايم سبورت وقناة الزمالك الرياضية ببث المباراة على الهواء مباشرة.تردد قنوات أون تايم سبورت
قناة أون تايم سبورت 1 “H3”
- التردد 10853
- الاستقطاب أفقي- ومعامل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 6/5
- التردد الأرضي التماثلي UHF9
- التردد الأرضي الرقمي UHF32
التردد 11449
معدل الاستقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل الترميز 27500
استطاع نادي الزمالك التأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على النادي الأهلي المصري في السوبر الأفريقي بفارق نقطة واحدة حيث كانت النتيجة 28/27 لصالح الزمالك على صالة حسن مصطفى الرياضية.
من الجدير بالذكر أن اللاعب المصري علي زين يلعب ضمن صفوف ناجدي برشلونة الأسباني. وتعد هذه المرة الأولى له التي يواجه فيها فريق مصري. بينما يقود فريق الزمالك المدجير الفني الأسباني أوليفر روي الذي تعاقد معه النادي في شهر يونيو الماضي، وقد سبق وأن كان “روي” مساعداً للمدير الفني لنادي برشلونة لكرة اليد خلال الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.نبذة عن نادي برشلونة لكرة اليد
ومن الجدير بالذكر ايضاً أن نادي برشلونة هو حامل اللقب وتكون مشاركته بصفته بطل النسخة السابقة وبطل دوري ابطال أوروبا هذا الموسم. مما منح نادي آلبورج هاندبول الدنماركي الفرصة للمشاركة بعد خسارته لنهائي البطولة الأوروبية أمام برشلونة.
تم تأسيس الفريق منذ عام 1942 وأطلق عليه اسم ” برشلونة أنترسبورت” ويعد واحداً من أفضل الفرق الأوروبية لكرة اليد. وقد تمكن البارسا من الفوز بكافة الألقاب السبعة المتنازع عليها خلال موسم 2014/2015. ثم حاز لقب بطولة كأس العالم للأندية عقب فوزه على فريق فوشيه الألماني عام 2017
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