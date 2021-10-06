أخبار اليمن : شوط أول .. تقدم منتخب اليمن بهدف على عمان

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شوط أول .. تقدم منتخب اليمن بهدف على عمان

تقدم منتخب اليمن الأولمبي على نظيره العماني بهدف مقابل لاشي في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما حاليا بملعب مدينة الامير سعود بن جلوي بالسعودية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً. شوط أول .. تقدم منتخب اليمن بهدف على عمانتقدم منتخب اليمن الأولمبي على نظيره العماني بهدف مقابل لاشي في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما حاليا بملعب مدينة الامير سعود بن جلوي بالسعودية، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاماً. ويخوض منتخب اليمن لقاء اليوم برصيد نقطة وحيدة، من تعادله 1-1 أمام الكويت، في حين يسعى المنتخب العماني، إلى التمسك بصدارة المجموعة الأولى، وضمان تأهله إلى نصف النهائي، بعد أن حقق انتصارا ثمينا في بداية المشوار على حساب المنتخب الأردني (1-0). وتضم المجموعة الأولى منتخبات عمان واليمن والكويت والأردن، ويتأهل المتصدر فقط إلى الدور نصف النهائي. (... يتبع)



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