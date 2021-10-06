فون دير لاين تطالب الاتحاد الأوروبى بتوجيه رسالة أمل إلى البلقان

جدة - نرمين السيد - دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، قادة الاتحاد الأوروبى إلى إرسال رسالة أمل إيجابية إلى دول غرب البلقان الست، التى تأمل فى الانضمام إلى التكتل، وذلك على الرغم من توقف المفاوضات فى هذا الشأن.





وفى تصريحات للصحفيين، قالت رئيسة الاتحاد الأوروبى: "نريد أن نوجه رسالة واضحة للغاية، وهذه الرسالة هى أن دول غرب البلقان مكانها الصحيح هو الاتحاد الأوروبى". وأشارت إلى أن هذه الدول قطعت "شوطًا طويلاً" فى تنفيذ الإصلاحات، ومع ذلك فإنه لا يزال هناك ما يحتاج الأمر لإنجازه بشأن سيادة القانون واستقلال القضاء وحرية الإعلام. وأضافت فون ديرلاين، أنه مع تجميد محاولات الانضمام فعليًا، فإن إحدى النتائج من قمة الاتحاد الأوروبى والبلقان التى تعقد اليوم، ستتمثل فى الاستثمار فى المنطقة خلال الأعوام المقبلة.

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