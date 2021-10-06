جونسون يتعهد بإصلاحات تأخرت لإنقاذ الاقتصاد البريطانى

جدة - نرمين السيد - يحشد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون أنصار حزبه المحافظ، اليوم الأربعاء، وسط تعهدات بإصلاحات واسعة لوقف اعتماد اقتصاد المملكة المتحدة على العمالة الأجنبية الرخيصة.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، سيتناول جونسون خطابه بمؤتمر المحافظين، أن بريطانيا تتعامل مع "أكبر القضايا الكامنة فى اقتصادنا ومجتمعنا المشاكل التى لم تملك أى حكومة سابقة الجرأة للتعامل معها".

ويضيف فى الخطاب الذى نشر الحزب جزء من مقتطفاته أن السبب هو "أننا نبدأ الآن تغيير الاتجاه الذى تأخر كثيرا فى اقتصاد المملكة المتحدة"، متعهدًا بعدم العودة إلى نموذج ما قبل بريكست القائم على "الهجرة غير المضبوطة".

ويتابع الخطاب أنه بدلاً من ذلك، سيتعين على الأعمال التجارية البريطانية الاستثمار فى موظفيها والتكنولوجيا لدفع البلاد "باتّجاه اقتصاد قائم على الأجور المرتفعة والمهارة العالية والانتاجية الكبيرة"، إلا أن التحول سيستغرق وقتًا.

ووسط محاولاته للتقليل من أهمية التهافت الحالى على محطات البترول لشراء الوقود ورفوف المحلات التجارية الخاوية وتحذيرات المتاجر من صعوبات مقبلة فى عيد الميلاد، يشير زعيم المحافظين إلى أن المعاناة سـتنتهى فى الأمد القريب.

وعلى مضض، وافقت حكومة جونسون على منح عدد محدود من التأشيرات قصيرة الأمد لجذب سائقى الشاحنات والعاملين فى قطاع الدواجن من شرق أوروبا.