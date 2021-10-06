استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية بـ 4 خطوات على موقع التضامن

أعلنت وزارة التضامن عن بدء استقبال الطلبات المقدمة لذوي الهمم لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن المرحلة الثانية، كجزء من رؤية مصر 2021 لتلبية احتياجاتهم كعنصر أساسي داخل المجتمع المصري.

وأكدت وزيرة التضامن الدكتورة، نيفين قباج، خلال مؤتمر صحفي مشترك، أذاعته وسائل الإعلام، انه تم العمل ان تكون منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة مميكنة بالكامل، لضمان ان تذهب مزايا البطاقات لمستحقيها.

بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

من جانبها قالت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة، هالة زايد، انه تم التوسع في المستشفيات والمراكز التي ستجري الفحوصات الطبية لإصدار التقرير الطبي المميكن، والتي تعدت المستشفيات التابعة لوزرة الصحة لتشمل مستشفيات الجمعية، مستشفى القوات المسلحة.

وينبغي حجز كشف طبي على موقع وزارة الصحة، لترتيب موعد لإجراء الكشف الطبي وذلك يتطلب إدخال معلومات أساس مثل الرقم القومي والاسم ورقم الهاتف. وفي الفقرة التالية آلية استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

يقوم العميل بتسجيل بياناته للحصول على موعد كشف طبي من خلال موقع الصحة والسكان

في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة ورفع التقرير الطبي على نظام وزارة التضامن

بعد التأكد من الموافقة من خلال خدمة الاستعلام، يتطلب الآن طلب ميعاد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي من خلال موقع التضامن الاجتماعي

يتولى المشرفين على الكشف الوظيفي تحديد نسبة الإعاقة، وبمجرد القبول، سيتم استصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإيصالها على عنوان المنزل المسجل.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

ومن المتوقع ان تشهد المرحلة الثانية التي تطلقها وزارة التضامن بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، استصدار كارت الخدمات المتكاملة لعدد 3.5 إلى 4 مليون مواطن. يشار ان بطاقة الخدمات المتكاملة تنقسم الى بطاقات تتجدد كل خمس سنوات بالنسبة للحالات المستقرة، وبطاقات يتم تجديدها كل سنتين بناء عليه يتطلب عمل كشف طبي جديد لإمكانية تحسين ملحوظ في الإعاقة. اعاقات لا تتغير مثل ذوي القزامي وأصحاب متلازمة داون فتراعى هذه في مدة التجديد.