موعد طرح اسهم أكوا باور وسعر السهم الواحد

موعد طرح اسهم أكوا باور لاكتتاب الأفراد 2021، من أكثر الأمور التي يتم البحث عنها مؤخراً، حيث يهتم عدد كبير من الأشخاص بمعرفة الموعد التي من المقرر أن يتم فيه طرح الأسهم الخاصة بـ أكوا باور للاكتتاب، حيث أنه يتم من حين لآخر طرح أسهم الاكتتاب للأفراد من قبل شركة أكوا باور، وخاصة الأشخاص المعنيين ببيع وشراء الأسهم ليتم طرحها في السوق السعودي، وتعد أكوا باور من أهم وأكبر الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، والتي تقوم بتقديم العديد من الخدمات المتميزة والهامة، واليوم سوف نتحدث معكم عن تلك الشركة وطرح الأسهم.

شركة أكوا باور

أكوا باور هي عبارة عن شركة ضخمة ورائدة في مجال أعمال المياه والطاقة الدولية، وهي التي تمثل التطوير والاستثمار المشغل لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تحلية المياه في السعودية، كما تمتلك هذه الشركة عدد كبير من المحطات، حيث بلغت 64 محطة يعملون الآن مع التطوير المستمر، ويقوم عدد كبير من الموظفين في هذه المحطات بعملهم على أكمل وجه، ويصل عددهم إلى أكثر من 3.500 موظف، ومن الجدير بالذكر أن الشركة تمتلك أفرع في 13 دولة في الشرق الأوسط وجنوب قارة آسيا، وشمال وجنوب أفريقيا.

تم تحديد موعد الاسهم بداية من 29 من شهر سبتمبر 2021، الموافق يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر الطرح إلى يوم الجمعة وهو يوم 1 من شهر أكتوبر 2021، وتشهد الفترة الحالية انطلاق مرحلة اكتتاب الأفراد المكتتبين للطرح الأول في العام المحتمل للشركة، وسوف تكون نماذج الطلبات الخاصة باكتتاب الأفراد متاحة أثناء موعد طرح المكتتبين الأفراد، ويكون ذلك لدى المدير والجهات المسؤولة، لهذا السبب يجب على جميع الأفراد تعبئة الطلب خلال الموعد المحدد، كذلك سوف يتم انتهاء التخصيص الخاص بطرح الأسهم للأفراد لدى الشركة في يوم الثلاثاء الموافق 4 من شهر أكتوبر 2021م، وبعد ذلك لن يتم تنفيذ أي قيود على بيع الأسهم.