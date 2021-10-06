أخبار اليمن : اليمن يخطف الصدارة من عمان في بطولة غرب آسيا

اليمن يخطف الصدارة من عمان في بطولة غرب آسياوضع المنتخب اليمني الاولمبي، قدما في الدور نصف النهائي من بطولة غرب اسيا تحت 23 سنة المقامة في السعودية بفوزه على المنتخب العماني بهدف دون رد.

وسجل الهدف للمنتخب اليمني، المهاجم ناصر محمدوه، ليرفع المنتخب اليمني رصيده إلى أربع نقاط، في صدارة المجموعه، من فوز على عمان، وتعادل مع الكويت في مباراته الافتتاحية.

ويلعب المنتخب اليمني، آخر مبارياته في دور المجموعات مع المنتخب الاردني الذي خسر مباراته الأولى أمام المنتخب العماني.