ارتفعت القيمة السوقية لشركة "أرامكو" السعودية إلى أكثر من تريليوني دولار، يوم الأربعاء، لأول مرة منذ ديسمبر 2019، مدعومة في ذلك بالمكاسب الكبيرة التي سجلتها أسعار النفط، مؤخراً.
واقتربت أسعار النفط، خلال الآونة الأخيرة، من أعلى مستوياتها في 7 سنوات، مستفيدة من حالة التعافي من تبعات جائحة كورونا.
وأغلق مؤشر السوق السعودية عند أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2006، بعدما ارتفع بنسبة 0.14 في المئة خلال تعاملات يوم الأربعاء، ووصل إلى 11571 نقطة، ليحقق بذلك أعلى ارتفاع منذ 15 عاماً.
ويوم الثلاثاء، وصل سعر الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 2014، بينما صعد "برنت" إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات.
وجاء هذا الارتفاع، بعدما تمسكت مجموعة "أوبك بلاس"، مؤخرا، بسياسة الرفع التدريجي للإنتاج، وسط نقص المعروض في السوق.
ويوم الاثنين الماضي، اتفقت "أوبك بلاس" على الالتزام بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في يوليو الماضي، وقضى بزيادة الإنتاج تدريجيا بـ400 ألف برميل في اليوم، إلى غاية أبريل 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القيمة السوقية لشركة "أرامكو" تتجاوز ترليوني دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.