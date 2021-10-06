من قلب الحدث.. دوت الخليج تغطي تصويت 25 مليون عراقي

تقيم العراق انتخابات نيابية مبكرة يشارك بها أكثر من 25 مليون ناخب عراقي، يصاحبها تغطية خاصة لقناة دوت الخليج عبر منصاتها المختلفة على مدار ثلاثة أيام، بدءاً من 8 وحتى 11 أكتوبر.

وانطلاقاً من أهمية هذه الانتخابات في المشهد العراقي، أعدت قناة دوت الخليج خصيصاً لهذا الحدث الهام تغطية خاصة، حيث توظف القناة معظم برامجها ومواردها بما في ذلك الاستوديو الخاص

لمتابعة الحدث وإلقاء نظرة على الأحزاب والتحالفات والمرشحين المشاركين.

تعتمد هذه التغطية على موفدين خاصين لسكاي نيوز عربية إلى العراق بالعاصمة بغداد ومختلف الولايات والمدن على مدار الساعة منها البصرة وأربيل، وتتابع عن كثب الموقف من داخل وخارج مراكز الاقتراع، بعين على الحملات الانتخابية والمرشحين، وأخري على الصناديق والمقترعين.

ومع اقتراب يوم الحسم في الانتخابات المقرر إجراؤها الأحد 10 أكتوبر، سيقوم فريق القناة بزيادة زخم التغطية خصيصاً للحدث باستخدام الاستوديو الأحدث بالمنطقة في المقر الرئيسي لسكاي نيوز عربية، كما تبث القناة ومنصاتها الإلكترونية مجموعة من لقاءات وحوارات مع سياسيين وناخبين، بالإضافة إلى التقارير والمواد التوضيحية الداخلية والميدانية لتقريب الحدث إلى الجمهور.

ومن ناحية أخري، وكجزء من خطة التغطية الخاصة، سيقدم قسم البرامج فيلماً وثائقياً جديداً تم تصويره في العراق والولايات المتحدة الأمريكية بعنوان "أصوات العراق" يعرض أصوات عراقية مختلفة، من أجيال ومناطق مختلفة، معظمهم عاشوا تجربة تشرين، أو عايشوها، تلك التجربة التي خرج فيها الآلاف إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم.

من خلال هؤلاء تروي قصة العراق على امتداد السنوات الأخيرة، وصولاً إلى اليوم، في محاولة لفهم أصل الأزمة. صوت المهاجرين العراقيين هو الآخر حاضر في هذا الوثائقي وكيف ينظرون إلى أوضاع بلدهم الأم، من خلال قصة أحد المهاجرين.

و قال يوسف تسوري مدير الأخبار في دوت الخليج: "تضع قناة سكاى نيوز عربية نصب عينها كل ما يهم المشاهد العربي في كل مكان بالعالم كجزء خاص من الخطة الاستراتيجية للقناة، والتي تمثلت في تطوير حضورها بالمنطقة من خلال مكاتبها المتطورة وشبكة المراسلين المحترفين، مما يساعد على تقديم أفضل تغطية لأحداث العالم العربي."